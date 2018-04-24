ЕС призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать гуманитарное право

Брюссель , 24 апреля. Евросоюз призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать международное гуманитарное право, а также не создавать препятствия работе сотрудников организаций, оказывающих помощь мирным жителям, заявил еврокомиссар Кристос Стилианидес.

В Брюсселе 23 апреля открылась вторая международная донорская конференция по Сирии и региону. Сегодня на форуме выступил еврокомиссар Кристос Стилианидес.

«Нападения создают гуманитарный вакуум во многих районах, сокращают возможности гуманитарного доступа, и это недопустимо», — сказал он.

Европейский чиновник считает, что все стороны должны соблюдать гуманитарное право, а также позволить членами гуманитарных миссий выполнять свою работу. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания по защите гражданских в САР. Напомним, что Россия является одной из стран, которая регулярно поставляет гумпомощь в арабскую республику и оказывает медицинскую помощь местному населению.

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