Ещё
Чижов призвал решать гуманитарные вопросы на всей территории Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чижов призвал решать гуманитарные вопросы на всей территории Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Гуманитарные вопросы должны решаться на всей территории Сирии, без их политизации, говорится в речи постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова к брюссельской конференции по Сирии, которая опубликована на сайте постпредства.
"Резолюция СБ ООН 2401, которую Россия поддержала и внесла значительный вклад в ее имплементацию, четко предусматривает, что гуманитарные вопросы должны решаться на всей территории Сирии. Поэтому, мы повторяем, что эти вопросы не должны политизироваться и использоваться как инструменты давления. Предоставление такой поддержки не должно быть связано с достижением определенных политических целей", — говорится в речи.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В МИД надеются на диалог политических сил в Армении Пушков прокомментировал угрозы генсека Совета Европы в адрес России Актер Сами Насери назвал санкции против России преувеличенными
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева128
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ51
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины142
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение