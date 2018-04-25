Чижов призвал решать гуманитарные вопросы на всей территории Сирии 

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Гуманитарные вопросы должны решаться на всей территории Сирии, без их политизации, говорится в речи постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова к брюссельской конференции по Сирии, которая опубликована на сайте постпредства.
"Резолюция СБ ООН 2401, которую Россия поддержала и внесла значительный вклад в ее имплементацию, четко предусматривает, что гуманитарные вопросы должны решаться на всей территории Сирии. Поэтому, мы повторяем, что эти вопросы не должны политизироваться и использоваться как инструменты давления. Предоставление такой поддержки не должно быть связано с достижением определенных политических целей", — говорится в речи.
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