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Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, считает еврокомиссар
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Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, считает еврокомиссар 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, в помощи нуждаются свыше 13 миллионов человек, среди которых половина — дети, заявил во вторник на открытии конференции по поддержке Сирии еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.
"Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается. В гуманитарной помощи в Сирии нуждаются свыше 13 миллионов человек, среди которых 6 миллионов дети. Порядка 2 миллионов человек живут в зонах, которые признаны труднодоступными для доставки помощи", — заявил еврокомиссар.
Он отметил, что для ЕС основным партнером в организации гуманитарной помощи для населения Сирии и определении ее приоритетов являются местные неправительственные организации.
В Брюсселе в понедельник открылась вторая международная донорская конференции по Сирии и региону, первый день работы посвящен работе с НПО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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