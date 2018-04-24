«Пошли по скользкой линии»: Лавров о заявлениях G7

«Пошли по скользкой линии»: Лавров ответил на заявление G7 о готовности ужесточить санкции против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об очевидной русофобской подоплёке заявлений «Большой семёрки» по итогам министерской встречи в Торонто. Ранее главы МИД стран G7 отметили, что члены группы готовы ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине . Как полагают политологи, с помощью подобного давления Запад пытаются сдержать развитие России и лишить её возможности вести независимую политику на международной арене.

Русофобская подоплёка в работе стран G7 в Торонто очевидна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоговое заявление «семёрки», в котором говорится о готовности ужесточить антироссийские санкции.

«Русофобская подоплёка там очевидна. К сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семёрки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал министр.

Он добавил, что Москва будет продолжать отстаивать свои позиции и терпеливо ждать, пока партнёры осознают «абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии».

Лавров также полагает, что важные вопросы остаются вне повестки «Большой семёрки», потому что их обсуждают в других форматах.

«Политические, военно-политические вопросы обсуждаются в СБ ООН, в целом в ООН, а экономические вопросы, конечно, не могут решаться вне рамок «группы двадцати», — сказал дипломат.

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Страны G7 — США Япония — заявили о готовности усилить санкции против России из-за ситуации в Донбассе, «если того потребуют» действия Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «Большой семёрки» по итогам встречи в Торонто.

«Продление экономических санкций по Донбассу напрямую связано с полным выполнением Россией Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если того потребуют действия России», — сообщается в коммюнике.

«Дестабилизирующее поведение»

Министры также заявили, что «неизменно поддерживают» суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины «в пределах её международно признанных границ».

Страны «Большой семёрки» вновь обвинили Россию в безответственном и дестабилизирующем поведении, включая якобы вмешательство в демократические процессы западных стран.

«Мы призываем Россию прекратить такое поведение, что крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», — отмечается в документе.

При этом министры стран G7 выразили готовность продолжать сотрудничать с Россией для решения региональных кризисов и глобальных проблем.

Ранее о том, что «Большая семёрка» намерена продолжать политику антироссийских санкций, сообщили в МИД Канады.

«Министр (иностранных дел Канады Христя. — RT) Фриланд и её коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению норм международного права, в том числе в отношении территориальной целостности. Санкции, введённые в отношении России после её неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Канады в Twitter.

«Попытка оказать давление»

Западу не даёт покоя независимая политика, которую проводит Россия на международной арене, отсюда и попытка оказать на неё давление посредством санкций, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько

«Пока очевидно, что страны, которые входят G7 и которые раньше образовывали с Россией G8, пытаются оказать давление на Россию с целью принудить её исполнить свои требования по ряду политических моментов.

Оно (санкционное давление. — RT) в настоящий момент вызвано тем, что Россия проводит независимую политику и пытается следовать тем критериям международной политики, которые считает для себя приоритетными, в частности, следование нормам международного права», — сказал он в беседе с RT.

При этом политолог сомневается, что какие-либо шаги по Донбассу смогут остановиться санкционное давление.

Он также напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

«Отсылка к Минским соглашениям весьма символична, потому что Россия не является стороной конфликта, а является одним из организаторов переговорного процесса, и она является гарантом исполнения Минских соглашений. Если главы G7 так озабочены конфликтом в Донбассе, то почему они не объявляют санкции против Пакистана и Индии в случае с многолетним конфликтом вокруг штата Джамму и Кашмир, например? Существует множество конфликтов, которые требуют своего разрешения, и которые весьма напоминают конфликт в Донбассе», — сказал Безпалько.

По его мнению, решение России выйти из стран «большой восьмёрки» было правильным.

«Перестав финансировать ПАСЕ возможно в дальнейшем нашей стране потребуется прекратить и финансирование ряда других организаций, в которых она состоит и которые используются исключительно для давления на нашу страну», — отметил эксперт.

Собеседник полагает, что санкционное давление не демонстрирует эффективность. Так, многие страны жили под санкциями десятилетиями и не соглашались на условия, которые им выдвигали. Как отметил Безпалько, сейчас речь идёт о геополитическом противостоянии, о попытках сдержать развитие России и, в частности, лишить её самостоятельного пути в мировой политике.

Между тем, в политических кругах Европы разворачивается дипломатическая кампания с целью убедить администрацию президента США ослабить антироссийские санкции, пишет газета Financial Times . По информации издания, это связано с ростом опасений, что наложенные ограничения могут нанести удар по европейским производителям.

Ведущую роль играют французские власти, которые оказывают давление на Германию, Великобританию и Италию, подталкивая их к совместному донесению этой мысли до Дональда Трампа

Американские СМИ сообщали, что президент Соединённых Штатов собирается притормозить введение ограничительных мер в отношении России, так как ещё не до конца их изучил.

Как заявил Трамп, санкции будут введены только тогда, когда Россия их «заслужит».