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Россия получила ответы Великобритании по «делу Скрипаля»
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Россия получила ответы Великобритании по «делу Скрипаля» 

Авторадио 1 час назад
Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия получило от британской стороны ответы на вопросы по «делу Скрипаля». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные миссии. Там отметили, что сейчас изучают полученные материалы. Ранее стало известно, что британские военные приступили к проведению операции по очистке мест в городе Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В российском посольстве в Великобритании эти действия назвали уничтожением важных улик. Дипломаты считают, что Лондон таким образом заметает следы постановочной провокации.
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