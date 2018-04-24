Кадыров готов направить в Сирию еще больше чеченских военных 

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что готов направить в Сирию дополнительное количество военнослужащих из Чечни. Об этом сообщил «Интерфакс».
Рамзан Кадыров отметил, что в Сирии и сейчас находятся чеченские боевые подразделения. Такое заявление глава Чечни сделал в эфире телеканала «Россия 24».
Да, конечно, присутствуют. Самые лучшие бойцы, которые прошли две военные кампании, их 90%, они там присутствуют, и готовы еще выехать, полки, батальоны, бригады для этого
— Рамзан Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что Запад уничтожает гражданское население в Сирии и устраивает «геноцид мусульман» под предлогом борьбы с терроризмом. Это происходит с единственной целью: создать однополярный мир и подчинить его, считает чеченский лидер.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую крылатую российскую ракету в честь военнослужащих, погибших в Сирии. Информация о новейшей крылатой ракете была обнародована президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 1 марта.