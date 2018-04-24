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Посол Великобритании в РФ: «Дело Скирпаля» не повлияет на процесс получения россиянами британских виз
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Посол Великобритании в РФ: «Дело Скирпаля» не повлияет на процесс получения россиянами британских виз 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Британская сторона отмечает, что не имеет намерений увеличивать сроки подачи документов.
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу 24 апреля заявил, что ситуация вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не повлияет на процесс получения британских виз для жителей России.
— Нет, это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей. Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом — без изменений, — отметил он.
По словам посла, россиянам не стоит ожидать схожих проблем, которые в настоящее время присутствуют в США, где сроки при подаче на визы был увеличен, передает РИА Новости.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В начале марта полиция Уилтшира сообщила о двух отравившихся неизвестным веществом, которые находились в критическом состоянии. По информации СМИ, одним из пострадавших является 66-летний российский бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, в том числе Анну Чапман.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила о причастности России к данному преступлению. Позже британские власти сообщили о прекращении всех двусторонних контактов с Россией, а также высылке из страны 23 российских дипломатов.
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