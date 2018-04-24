Посол Великобритании в РФ: «Дело Скирпаля» не повлияет на процесс получения россиянами британских виз

Британская сторона отмечает, что не имеет намерений увеличивать сроки подачи документов.

Посол Великобритании РФ Лори Бристоу 24 апреля заявил, что ситуация вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не повлияет на процесс получения британских виз для жителей России.

— Нет, это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей. Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом — без изменений, — отметил он.

По словам посла, россиянам не стоит ожидать схожих проблем, которые в настоящее время присутствуют в США , где сроки при подаче на визы был увеличен, передает РИА Новости

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В начале марта полиция Уилтшира сообщила о двух отравившихся неизвестным веществом, которые находились в критическом состоянии. По информации СМИ, одним из пострадавших является 66-летний российский бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, в том числе Анну Чапман

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила о причастности России к данному преступлению. Позже британские власти сообщили о прекращении всех двусторонних контактов с Россией, а также высылке из страны 23 российских дипломатов.

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