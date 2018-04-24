Посол Британии: дело Скрипаля не приведет к проблемам с визами

Ситуация вокруг дела Скрипаля не повлияет на процесс получения британских виз для россиян. Об этом заявил посол Великобритании Лори Бристоу, передает РИА «Новости»

"Нет, это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей. Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше", — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, проблем с увеличением сроков получения виз также не предвидится.