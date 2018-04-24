Комитет Совфеда поддержал «ответ США»

Комитет в Совфеде поддержал законопроект об ответных мерах на санкции США

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учетом указанных замечаний", — говорится в отзыве комитета.

В документе приводится правовая позиция Конституционного суда РФ, согласно которой применение каким-либо государством установленных вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых является Российская Федерация, санкций против России, ее хозяйствующих субъектов, следование режиму которых "может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение, имеет существенное значение для публичных интересов".

При этом положение законопроекта, согласно которому определение правительством РФ перечня товаров, маркированных товарными знаками, в отношении которых будет действовать исчерпание исключительного права на товарный знак, требуется согласовать с положениями пункта 5 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ, согласно которым ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются данным кодексом, подчеркивается в отзыве.