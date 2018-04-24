Ещё
Посол: ситуация вокруг дела Скрипаля не повлияет на получение британских виз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол: ситуация вокруг дела Скрипаля не повлияет на получение британских виз 

RT на русском 1 час назад
Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что ситуация вокруг дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не скажется на процессе получения британских виз для россиян.
«Нет, это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей. Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом — без изменений», — цитирует РИА Новости Бристоу.
Ранее стало известно, что постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери.
В МИД России ранее также заявили, что ситуация с выдачей американских виз российским гражданам становится удручающей.
RT на русском: последние новости
Постпредство России при ОЗХО получило ответы Британии по делу Скрипаля Захарова рассказала об улучшении отношений России и Грузии Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при ударе по Сирии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины116
Кремль готовит суперманевр435
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ76
Британия ответила РФ по делу Скрипаля18
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение