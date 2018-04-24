Ещё
Москва потребовала уважать суверенитет Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восстановление Сирии требует уважения суверенитета страны, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Louai Beshara
Экономическое восстановление Сирии потребует определенного времени и уважения суверенитета страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается экономического восстановления, то это займёт какое-то время, и я убеждён, что нам всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности САР, потому что целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии", — сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС.
Он добавил, что в первую очередь нужно решать гуманитарные задачи и восстанавливать базовую инфраструктуру.
РИА Новости: последние новости
Посол США прибыл во Владивосток Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию Во Владивостоке Хантсман почтил память погибших солдат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр403
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины48
Арестован главный экономист ЦБ73
Правительство Британии уличили во лжи27
Армения может уйти от России409
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение