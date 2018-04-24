Ещё
Британия ответила РФ по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия ответила России по делу Скрипаля 

Рамблер 1 час назад
Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) 23 апреля получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает ТАСС.
В постпредстве отметили, что ответы были получены через Технический секретариат ОЗХО. Сейчас российская сторона изучает предоставленные материалы.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
Двенадцатого апреля ОЗХО опубликовала доклад, подтверждающий, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. При этом название химиката в открытой части доклада ОЗХО не приводилось, отмечалось только, что вещество было «особо чистым». Более подробные результаты расследования содержатся в закрытой части доклада.
В апреле врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, а состояние его дочери улучшилось до стабильного, она покинула больницу.
Комментарии2  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр407
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины58
Арестован главный экономист ЦБ73
Правительство Британии уличили во лжи27
Армения может уйти от России413
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение