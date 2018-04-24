Британия ответила РФ по делу Скрипаля

Британия ответила России по делу Скрипаля

Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) 23 апреля получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает ТАСС.

В постпредстве отметили, что ответы были получены через Технический секретариат ОЗХО. Сейчас российская сторона изучает предоставленные материалы.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

Двенадцатого апреля ОЗХО опубликовала доклад, подтверждающий, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. При этом название химиката в открытой части доклада ОЗХО не приводилось, отмечалось только, что вещество было «особо чистым». Более подробные результаты расследования содержатся в закрытой части доклада.

В апреле врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, а состояние его дочери улучшилось до стабильного, она покинула больницу.