Новый срок Путина: депутаты поделились ожиданиями

Новый срок Путина: российские депутаты рассказали об ожиданиях

Новый президентский срок Владимира Путина должен стать непредсказуемым и интересным, что обусловлено его последними политическими заявлениями, считают опрошенные РИА Новости парламентарии. Кроме того, по их мнению, глава государства в свои 65 лет находится в отличной физической форме и прекрасно может справляться с физическими нагрузками.

Внутренняя политика

Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию расставил основные акценты своей будущей политики, указав на необходимость принятия серьезных и кардинальных мер в различных сферах российской жизни, считают опрошенные депутаты Госдумы

"Новый срок будет непредсказуемым и интересным. С одной стороны поставлены очень серьезные цели и задачи в послании президента, амбициозные, сверхамбициозные. Но для того, чтобы это чтобы это все выполнять, для этого нужны серьёзные финансы, а самое главное нужны те, кто это будет делать", — заявил заместитель председателя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Во многом с ним оказался согласен и первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев , который указывает на серьезность намерений президента, направленных на обеспечение прорывного развития страны. В первую очередь, по мнению политика, речь идет об удвоении финансирования здравоохранения, продлении средней продолжительности жизни до 80 лет, создании программы активного долголетия, обеспечении устойчивого роста доходов и покупательной способности, а также рост пенсий на уровень выше инфляции.

"Речь идет о серьезных мерах, направленных на обеспечении прорывного развития России, развития информационных технологий, транспортной инфраструктуры, использование географического положения нашей страны в этом смысле, проведение диверсификации оборонно-промышленного комплекса", — добавил Исаев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь указывает на возможные потрясения, которые могут произойти в случае игнорирования этих насущных вопросов.

"Сейчас или Путин предложит стране реальную внутреннюю программу развития, усилит кадровый состав тех, кто занимается экономикой, финансами, промышленностью, или нас ждут тяжелейшие потрясения", — заявил Зюганов.

Внешние акценты

Ряд депутатов уверены, что цели прорывного развития России будет подчинена не только внутренняя, но и внешняя политика Путина.

"Я ожидаю, что наша внешняя политика будет такая же активная. Но я также ожидаю, и президент об этом говорил, что активная внешняя политика будет подкреплена изменениями экономической, направленными на экономический рост", — считает заместитель председателя фракции партии "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Он также рассчитывает, что новое правительство будет сформировано с учетом этих потребностей, в связи с чем одним из главных вопросов в первые дни президентства Путина является кадровый вопрос.

"Я надеюсь, что именно под эту задачу будет сформировано правительство Российской Федерации, которое будет ставить во главу угла не таргетирование инфляции, не структурные реформы и прочие мифические цели, а реальный экономический рост", — сказал депутат.

В свою очередь Геннадий Зюганов обращает внимание, что Россия четко заявила о своих геополитических интересах и нашла сторонников и друзей, с которыми работает на площадках БРИКС ШОС . Однако, по его словам, США бросили серьезный вызов РФ.

"Но американцы встали в позу и не хотят уступать глобальное первенство вместе с натовцами и бросили откровенно самый дерзкий и жёсткий нам вызов. Вызов прежде всего связан с тем, что они нас давно, в 90-е годы, вписали в свою систему финансово-экономическую, когда рубль должен подчиняться доллару, когда Россия должная выполнять роль сырьевой кладовой, нефтегазовой трубы, карьера и лесоповала, и никакие другие роли она не имеет права выполнять", — считает Зюганов.

Возраст не помеха

Парламентарии не сомневаются, что ближайшие шесть лет президентства станут Путину по силам, поскольку, по их мнению, он находится в прекрасной физической форме и справится со многими нагрузками.

"Что касается физической формы президента, то она прекрасна. Он неоднократно демонстрировал свои очень хорошие физические данные, чрезвычайно хорошие для его возраста, поэтому, я думаю, что активности ему не занимать, и он будет также активен, как и в предыдущий срок", — отметил Исаев.

В этом мнении его поддержал депутат Ярослав Нилов, который указал на здоровый образ жизни главы государства.

"Я думаю, что в плане работоспособности президент ещё фору даст многим молодым", — сообщил Нилов.

Он также уверен, что Путин выдержит и напряженный рабочий график главы государства.

"Что касается командировок, то командировки, вы же понимаете, они больше зависят от политической ситуации и от необходимости развития и укрепления двусторонних отношений. Поэтому, я думаю, что возраст в данном случае это не нужно сейчас рассматривать как какой-то определяющий момент, при формировании рабочего графика", — сказал депутат.

Михаил Емельянов также убежден, что Путин обладает крепким здоровьем, и его новый президентский срок будет не менее активным, чем предыдущий.