Санкции против России могут ужесточаться 

Страны G7 могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на юго-востоке Украины, говорится в итоговом заявлении встречи глав МИД G7 в Торонто.
В нем отмечается, что такое решение может быть принято, если «этого потребуют действия Москвы».
Вместе с тем, в документе говорится, что санкции против РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.
В документе внешнеполитические действия России характеризуются как «дестабилизирующие», она обвиняется во «вмешательстве в демократические системы других стран».
Вместе с тем, министры стран «семерки» считают, что следует взаимодействовать с Россией по таким вопросам, как «глобальные проблемы и региональные кризисы» при условии, что РФ будет выполнять международные обязательства.
Министры иностранных дел G7 также согласились с тем, что Россия несет ответственность за отравление в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.
"Мы решительно осуждаем атаку в Солсбери", — говорится в итоговом заявлении.
Одновременно в нем указывается, что они «согласны с выводами Великобритании о том, что с большой долей вероятности ответственность за эту атаку лежит на РФ, и других правдоподобных объяснений нет».
Министры также высказались в поддержку ракетного удара по Сирии, нанесенного США, Великобританией и Францией 13 апреля.
"Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией с целью облегчения ужасающих страданий сирийского народа путем снижения возможностей режима (президента Сирии Башара — ИФ) Асада по применению химического оружия и предотвращения его использования в дальнейшем, что было продемонстрировано в ходе акции, предпринятой 13 апреля", — говорится в итоговом заявлении.
В нем указывается, что «ответ (на химическую атаку в Восточной Гуте — ИФ) был ограниченным, пропорциональным и необходимым».
Удар по Сирии был нанесен «только после того, как были исчерпаны возможные дипломатические усилия по поддержанию норм против химического оружия», говорится в документе.