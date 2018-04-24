В РФ придумали наказание за исполнение санкций США

Дума может принять проект об ответственности за соблюдение санкций США в весеннюю сессию

"Я думаю, что по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", — сказал он, пояснив, что по действующему законодательству поправки в Уголовный и Административный кодексы можно внести только отдельными законопроектами.

"Безусловно, это [законопроект об уголовной ответственности] будет принято в весеннюю сессию", — добавил Исаев.

По его словам, никакие санкции, введенные конгрессом или президентом США, не могут действовать на территории РФ в рамках российской юрисдикции".

"И попытка их продлить, соблюдать должна, естественно, пресекаться государством", — уверен политик.

Исаев отметил, что, если говорить об уголовной ответственности, речь идет о наказании в отношении физических и должностных лиц.

"В отношении компаний может быть только административная ответственность", — констатировал депутат, не исключив, что в этом случае юридические лица за подобное правонарушение будут облагаться "достаточно высокими штрафами".

"Эта тема тоже обсуждается", — подытожил первый заместитель руководителя думских единороссов.

Предложение Володина

20 апреля председатель Госдумы высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории РФ и не исключил введения уголовного наказания за его нарушение. По словам Володина, "правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".