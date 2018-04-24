В РФ придумали наказание за исполнение санкций США

Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении уголовной ответственности за соблюдение на территории РФ антироссийских санкций, введенных США, может быть внесено на рассмотрение нижней палаты парламента в качестве законопроекта и принято уже в весеннюю сессию Госдумы. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Я думаю, что по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", — сказал он, пояснив, что по действующему законодательству поправки в Уголовный и Административный кодексы можно внести только отдельными законопроектами.
"Безусловно, это [законопроект об уголовной ответственности] будет принято в весеннюю сессию", — добавил Исаев.
По его словам, никакие санкции, введенные конгрессом или президентом США, не могут действовать на территории РФ в рамках российской юрисдикции".
"И попытка их продлить, соблюдать должна, естественно, пресекаться государством", — уверен политик.
Исаев отметил, что, если говорить об уголовной ответственности, речь идет о наказании в отношении физических и должностных лиц.
"В отношении компаний может быть только административная ответственность", — констатировал депутат, не исключив, что в этом случае юридические лица за подобное правонарушение будут облагаться "достаточно высокими штрафами".
"Эта тема тоже обсуждается", — подытожил первый заместитель руководителя думских единороссов.
Предложение Володина
20 апреля председатель Госдумы высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории РФ и не исключил введения уголовного наказания за его нарушение. По словам Володина, "правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".