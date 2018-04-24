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Лавров заявил о нежелании США покидать Сирию
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Лавров: США не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС
США, несмотря на свои заявления, не собираются покидать территорию Сирии. Об этом по итогам заседания глав МИД ШОС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство»*», — сказал он.
Лавров указал на то, что вопреки заявлениям американского лидера Дональда Трампа «на практике Соединённые Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».
«Создают там местные органы власти, их к этому активно, кстати, поощряет президент Франции», — добавил министр.
Ранее Лавров назвал колониальной позицией заявления французского президента Эммануэля Макрона, призвавшего не выводить войска из САР.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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