Лавров: США противоречат своим заявлениям и не уходят из Сирии 

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемую ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки „ИГИЛ“)», — заявил Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.
"Вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить", — добавил глава российской дипломатии.
По словам Лаврова, Россию тревожат заявления западных стран о том, что не нужно оказывать помощь в восстановлении районам, которые находятся под контролем сирийского правительства. По его словам, «лакмусовой бумажкой станет открывающаяся в Брюсселе конференция по вопросам содействия Сирии». Посмотрим, как организаторы конференции, прежде всего ЕС, как другие западные страны и другие участники будут позиционировать себя относительно предстоящих задач по восстановлению сирийской экономики и хозяйства", — подчеркнул Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что страны ШОС дали принципиальную оценку агрессивному ракетному удару США, Великобритании и Франции по Сирии, который произошел 14 апреля.