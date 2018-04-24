В МИД обеспокоены нежеланием стран Запада помогать сирийским властям

"Нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые находятся под контролем сирийского правительства", — сказал Лавров.

По его словам, лакмусовой бумажкой станет открывающаяся на этой неделе в Брюсселе международная конференция по вопросам помощи и содействия Сирии. «Посмотрим, как организаторы этой конференции, прежде всего ЕС , как другие западные страны будут себя позиционировать относительно задач по восстановлению сирийской экономики и хозяйства», — заявил Лавров.

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