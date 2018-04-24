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В МИД обеспокоены нежеланием стран Запада помогать сирийским властям
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В МИД обеспокоены нежеланием стран Запада помогать сирийским властям 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Москву тревожит заявления Запада о том, что он не готов поддерживать районы Сирии, находящиеся под контролем правительства, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые находятся под контролем сирийского правительства", — сказал Лавров.
По его словам, лакмусовой бумажкой станет открывающаяся на этой неделе в Брюсселе международная конференция по вопросам помощи и содействия Сирии. «Посмотрим, как организаторы этой конференции, прежде всего ЕС, как другие западные страны будут себя позиционировать относительно задач по восстановлению сирийской экономики и хозяйства», — заявил Лавров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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