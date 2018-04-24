Лавров заявил о русофобской подоплеке на встрече глав МИД G7

"Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна", — сказал Лавров.

Он отметил, что к русофобской политике перешли и те страны G7, которые открещивались от попыток изолировать Россию.

"Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что в совместном заявлении министры иностранных дел G7 обвинили Россию в дестабилизирующем поведении.