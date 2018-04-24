Лавров заявил о русофобской подоплеке на встрече глав МИД G7 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во встрече глав МИД стран «большой семерки» была видна очевидная русофобская подоплека, передает РИА «Новости».
"Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна", — сказал Лавров.
Он отметил, что к русофобской политике перешли и те страны G7, которые открещивались от попыток изолировать Россию.
"Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", — добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что в совместном заявлении министры иностранных дел G7 обвинили Россию в дестабилизирующем поведении.