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Страны ШОС обеспокоены укреплением экстремистов на севере Афганистана
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Кремль готовит суперманевр
Кремль готовит суперманевр

Страны ШОС обеспокоены укреплением экстремистов на севере Афганистана 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) беспокоит укрепление экстремистов в северных районах Афганистана, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы особое внимание уделили ситуации в Афганистане и вокруг него. Всех тревожит укрепление экстремистов, прежде всего экстремистов из так называемого "Исламского государства"*, которые проникают в эту страну из Ирака, Сирии и достаточно прочно пытаются обосноваться, особенно в северных районах, то есть на границах с нашими союзниками по организации договора о коллективной безопасности ", — заявил Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось во вторник в Пекине.
Он подчеркнул, что эта ситуация требует безусловной активизации работы по пресечению распространения конфликтов с территории Афганистана и по содействию политическому урегулированию афганского кризиса.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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