Страны ШОС обеспокоены укреплением экстремистов на севере Афганистана

"Мы особое внимание уделили ситуации в Афганистане и вокруг него. Всех тревожит укрепление экстремистов, прежде всего экстремистов из так называемого "Исламского государства" *, которые проникают в эту страну из Ирака Сирии и достаточно прочно пытаются обосноваться, особенно в северных районах, то есть на границах с нашими союзниками по организации договора о коллективной безопасности ", — заявил Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось во вторник в Пекине.

Он подчеркнул, что эта ситуация требует безусловной активизации работы по пресечению распространения конфликтов с территории Афганистана и по содействию политическому урегулированию афганского кризиса.