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Лавров: русофобская подоплека в работе «Большой семерки» очевидна
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Лавров: русофобская подоплека в работе «Большой семерки» очевидна 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 24 апреля. Русофобская подоплека в работе «Большой семерки» очевидна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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