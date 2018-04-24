СМИ разрушили алиби Трампа по инциденту с русскими проститутками 

Согласно опубликованным записям бывшего директора ФБР Джеймса Коми, президент США Дональд Трамп сказал ему, что он не ночевал в Москве во время своего визита на конкурс красоты Мисс Вселенная в 2013 году. Однако, согласно информации о перелетах, опубликованной Bloomberg, Трамп прилетел в Москву утром пятницы и улетел утром воскресенья, тем самым пробыв в столице России 46 часов, сообщает The Washington Post.
Издание отмечает, что хотя информация о том, что Трамп во время визита в 2013 году провел в Москве две ночи сообщалась и раньше, впервые она подкреплена официальными докуметами.
Напомним, в досье британского разведчика Кристофера Стила утверждалось, что у российского правительства есть видео-компромат на Трампа, где он смотрит, как русские проститутки мочеиспускаются на кровать, на которой ранее спал 44-й президент США Барак Обама с супругой Мишель. Трамп и российский президент отрицают существование этого видео и то, что описанный инцидент имел место быть.