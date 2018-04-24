«Химатака» в Думе была постановкой, заявил Шойгу коллегам в ШОС

Ранее эту позицию озвучивали другие российские официальные лица, среди них глава Сергей Лавров

"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума", — заявил Шойгу, выступая во вторник на совещании в Пекине.

"Не дожидаясь расследования США и примкнувшие к ним Великобритания Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства", — добавил он.