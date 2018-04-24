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«Химатака» в Думе была постановкой, заявил Шойгу коллегам в ШОС
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«Химатака» в Думе была постановкой, заявил Шойгу коллегам в ШОС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече министров обороны стран ШОС вновь заявил, что события в сирийской Думе носили явно постановочный характер, а их результатом стали противоправные удары стран запада по территории суверенного государства.
Ранее эту позицию озвучивали другие российские официальные лица, среди них глава Сергей Лавров.
"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума", — заявил Шойгу, выступая во вторник на совещании в Пекине.
"Не дожидаясь расследования США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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