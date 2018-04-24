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Страны G7 поддержали позицию Британии по Солсбери, потребовали от РФ «ответить на вопросы»
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Страны G7 поддержали позицию Британии по Солсбери, потребовали от РФ «ответить на вопросы» 

Авторадио 2 часа назад
Страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России «полного раскрытия не заявленной ранее программы по „Новичку“, говорится в итоговом заявлении глав МИД „Большой семерки“ после встречи в Торонто. Страны G7 также согласились с Британией, что за атакой в Солсбери стоит Россия и „правдоподобных альтернативных объяснений нет“. В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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