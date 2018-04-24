Страны G7 поддержали позицию Британии по Солсбери, потребовали от РФ «ответить на вопросы»

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Москва не будет отвечать на ультиматум посла США

Совбез в существующем виде не может решить международные проблемы - Генсек ООН

"Аэрофлот" обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам