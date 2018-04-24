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Хантсман почтил память погибших солдат
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Во Владивостоке Хантсман почтил память погибших солдат 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол США в РФ Джон Хантсман, который ранее прибыл в Приморье, возложил венок к Вечному огню на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке.
Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.
"Генконсульство США и посол Хантсман воздают дань уважения памяти русских и американских солдат, погибших в битве с фашизмом и тиранией во время Второй мировой войны. Мы сильнее, когда мы вместе противостоим глобальным угрозам миру и человечеству", — сообщает генконсульство США во Владивостоке в Facebook.
Там же опубликованы фото возложения венка, также в церемонии участвовал генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс.
"Накануне годовщины исторической встречи на Эльбе мы вспоминаем всех, кто отдал свои жизни во имя свободы. Это герои, чей подвиг мы будем чтить вечно. История Второй Мировой войны, в ходе которой обычные граждане наших стран плечом к плечу противостояли злу фашизма — прекрасный пример того, что мы можем достичь совместными усилиями", — сказал Хантсман, слова которого приводит посольство США в Москве в Instagram.
Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен, из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.
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