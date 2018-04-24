Американский посол Джон Хантсман прибыл во Владивосток с рабочим визитом 

Дипломат ранее не посещал восток Российской Федерации.
В столицу Приморского края во вторник, 24 апреля, прибыл посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман. Он посетит регион в ходе рабочей поездки.
Так, этот визит государственного деятеля на восток России является первым. После того, когда он покинет Владивосток, то побывает на Сахалине.
Ожидается, что при посещении Владивосток Хантсман узнает, как работает генеральное консульство США. В Южно-Сахалинске он планирует затронуть вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, пишет «Интерфакс».
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