Для россиян хотят ввести новые штрафы

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«Известия»: в Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверных сведений 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Члены Совета Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов в размере 50-150 тыс. рублей за распространение недостоверной информации. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на автора инициативы — сенатора Ирину Гехт.
Инициатива, по замыслу авторов, призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных. По словам Гехт, идея создания поправок возникла из-за участившихся случаев "экологического экстремизма" — запугивания людей на митингах с экологическими требованиями. При этом наказание предусмотрят за распространение недостоверной информации любой тематики.
"Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку", — сказала сенатор газете.
Штрафовать предполагается физических лиц и некоммерческие организации. По словам автора инициативы, сейчас юристы ищут способ "не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта".
Как пояснила Гехт, у разработчиков нет намерения запретить населению указывать на проблемы или бороться за чистую воду и воздух. Отслеживать и оценивать достоверность распространяемой информации, по ее мнению, должны в первую очередь "органы власти, курирующие ту или иную тематику".
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