Для россиян хотят ввести новые штрафы

«Известия»: в Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверных сведений

Инициатива, по замыслу авторов, призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных. По словам Гехт, идея создания поправок возникла из-за участившихся случаев "экологического экстремизма" — запугивания людей на митингах с экологическими требованиями. При этом наказание предусмотрят за распространение недостоверной информации любой тематики.

"Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку", — сказала сенатор газете.

Штрафовать предполагается физических лиц и некоммерческие организации. По словам автора инициативы, сейчас юристы ищут способ "не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта".

Как пояснила Гехт, у разработчиков нет намерения запретить населению указывать на проблемы или бороться за чистую воду и воздух. Отслеживать и оценивать достоверность распространяемой информации, по ее мнению, должны в первую очередь "органы власти, курирующие ту или иную тематику".