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Главы МИД G7 призвали Израиль и Палестину возобновить переговоры по заключению мира
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Главы МИД G7 призвали Израиль и Палестину возобновить переговоры по заключению мира 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Страны «Большой семерки» призывают Израиль и Палестину незамедлительно возобновить переговоры, которые бы обеспечили безопасность обеих сторон конфликта. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое распространил МИД Канады.
"Мы по-прежнему обеспокоены израильско-палестинским конфликтом. Мы выступаем за незамедлительное возвращение к мирным переговорам между израильтянами и палестинцами, которые бы обеспечили мир и безопасность обеих сторон конфликта, учитывая соответствующую резолюцию Совбеза ООН", — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто. Они также призвали стороны конфликта избегать действий, которые могли бы привести к эскалации насилия, и отметили важность скорейшего решения «ужасной и продолжающейся ухудшаться гуманитарной ситуации в секторе Газа».
Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. Канада в 2018 году председательствует в «семерке».
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