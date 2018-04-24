Главы МИД G7 призвали Израиль и Палестину возобновить переговоры по заключению мира

"Мы по-прежнему обеспокоены израильско-палестинским конфликтом. Мы выступаем за незамедлительное возвращение к мирным переговорам между израильтянами и палестинцами, которые бы обеспечили мир и безопасность обеих сторон конфликта, учитывая соответствующую резолюцию Совбеза ООН ", — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто. Они также призвали стороны конфликта избегать действий, которые могли бы привести к эскалации насилия, и отметили важность скорейшего решения «ужасной и продолжающейся ухудшаться гуманитарной ситуации в секторе Газа».

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. Канада в 2018 году председательствует в «семерке».