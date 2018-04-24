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Владивосток напомнил Хантсману Калифорнию
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Владивосток напомнил Хантсману Калифорнию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Посол США в России Джон Хантсман, который во вторник прибыл во Владивосток с визитом, осмотрел город и сказал, что он напоминает ему родную Калифорнию.
Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Ожидается, что во Владивостоке он проведет встречи с общественностью, а после полетит на Сахалин.
"Очень рад впервые посетить Владивосток — прекрасный город, виды которого напоминают мою родную Калифорнию. Надеюсь узнать больше об этом динамичном регионе и возможностях более глубокого сотрудничества США и России на Дальнем Востоке", — сказал посол, слова которого цитируют на странице генконсульства США во Владивостоке в Facebook.
Хантсман также прокатился на городском фуникулере. "Незабываемое впечатление — поездка на владивостокском фуникулере. Интересно посмотреть на Владивосток с этой перспективы и повстречаться с его жителями", — сказал он.
Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен, из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.
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Комментарии2  Ещё 12 источников 
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