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В Кремле нашли диктора на инаугурацию Путина
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В Кремле нашли диктора на инаугурацию Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ/РИА Новости
Инаугурацию президента России Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к ходу подготовки церемонии.
Инаугурация Путина пройдет 7 мая.
"Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что на инаугурацию Путина пригласят волонтеров.
"Мы бы хотели, чтобы инаугурацию могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более, что ее действительно было много", — отметил собеседник "Газеты.Ru".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил участие волонтеров в церемонии.
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