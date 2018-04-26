В Кремле нашли диктора на инаугурацию Путина 

Инаугурацию президента России Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к ходу подготовки церемонии.
Инаугурация Путина пройдет 7 мая.
"Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что на инаугурацию Путина пригласят волонтеров.
"Мы бы хотели, чтобы инаугурацию могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более, что ее действительно было много", — отметил собеседник "Газеты.Ru".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил участие волонтеров в церемонии.