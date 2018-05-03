Раскрыты подробности инаугурации президента РФ

Ранее источники рассказывали, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, однако программу планировалось согласовать в ближайшее время.

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО РФ