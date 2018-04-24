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Британские военные приступили к очистке связанных со Скрипалями мест
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Британские военные приступили к очистке связанных со Скрипалями мест 

RT на русском 1 час назад
Британские военные начали операцию по зачистке мест в Солсбери, которые имеют отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об сообщает Sky News.
По данным телеканала, в операции задействованы три военных грузовика.
В районе торгового центра Maltings военнослужащие уже поставили два металлических контейнера и мини-экскаватор.
Уточняется, что участвующие в очистке специалисты соберут образцы почвы, дёрна и брусчатки для изучения, чтобы в последствии «удалить любые следы нервно-паралитического вещества».
Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что ведомство привлечёт 192 военнослужащих к обеззараживанию территории в британском Солсбери.
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