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Белоруссия решила закрыть посольство в Австралии
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Белоруссия решила закрыть посольство в Австралии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В течение ближайших месяцев белорусское посольство в Австралии закроют, сообщает МИД Белоруссии.
Закрытие посольства связано с «процессами оптимизации» МИДа. Граждане Белоруссии и Австралия официально проинформированы о скором закрытии посольства, пишет TUT.BY.
В посольстве Австралии и по совместительству Новой Зеландии сейчас работают четыре сотрудника. После его закрытия ближайшим для Австралии посольством Белоруссии станет посольство в Индонезии.
Посольство собираются закрыть до конца августа, передает РИА «Новости».
В 2016 году Белоруссия решила закрыть посольство в Израиле, в 2018 году — генконсульство в Одессе.
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