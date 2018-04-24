Белоруссия решила закрыть посольство в Австралии

Белоруссии. В течение ближайших месяцев белорусское посольство в Австралии закроют, сообщает МИД

Закрытие посольства связано с «процессами оптимизации» МИДа. Граждане Белоруссии и Австралия официально проинформированы о скором закрытии посольства, пишет TUT.BY.

В посольстве Австралии и по совместительству Новой Зеландии сейчас работают четыре сотрудника. После его закрытия ближайшим для Австралии посольством Белоруссии станет посольство в Индонезии

Посольство собираются закрыть до конца августа, передает РИА «Новости»