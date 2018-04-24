Российские дипломаты покидают Сиэтл

Российские дипломаты — сотрудники закрытого по требованию США генконсульства РФ в Сиэтле, во вторник покидают город. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС консул-советник Халит Айсин.

"Мы сейчас покидаем территорию резиденции генконсула, которая является дипломатической собственностью РФ и которую по требованию американских властей мы обязаны были покинуть к 23:59 по местному времени 24 апреля (09:59 мск 25 апреля — прим. ТАСС), — сообщил он. — Мы покидаем Сиэтл и направляемся в Вашингтон. В нашей колонне — 11 машин. На них выезжают в общей сложности 23 человека — дипломаты и члены их семей, в том числе и дети".

Движение колонны, по его словам, "начнется прямо сейчас".

Доступ в помещение, где находилось российское генконсульство, был прекращен по требованию американских властей в полночь 1 апреля. В пределах консульского округа, который обслуживало Генеральное консульство РФ в Сиэтле, находились штаты Аляска, Калифорния, Гавайи, Айдахо, Айова, Монтана, Небраска, Невада, Орегон, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон, Вайоминг, Юта, а также остров Гуам, Американское Самоа и Северные Марианские острова. Теперь по всем вопросам, связанным с совершением консульских действий, россиянам, находящимся в этих штатах, придется обращаться в консульский отдел Посольства РФ в Вашингтоне, а также в генконсульства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас).

Антироссийская акция

В конце марта администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле. Поводом для высылки послужило отравление 4 марта в Великобритании бывшего полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.