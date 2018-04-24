Пушков прокомментировал намерение Киева вернуть всех украинцев из России

Ранее глава МИД Украины заявил, что Россия ведет против украинской стороны войны. При этом он отметил, что в России проживают около трех миллионов украинцев, и Киев планирует предпринять необходимые меры по возвращению этих граждан Украины на родину.

По мнению Пушкова, планы украинских властей обречены на провал.

"Киев готовится вернуть на Украину 3 миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить?

Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан", — написал российский парламентарий в Twitter.