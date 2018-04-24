Ещё
Пушков прокомментировал намерение Киева вернуть всех украинцев из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков прокомментировал намерение Киева вернуть всех украинцев из России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение Киева вернуть всех украинцев из России.
Ранее глава МИД Украины заявил, что Россия ведет против украинской стороны войны. При этом он отметил, что в России проживают около трех миллионов украинцев, и Киев планирует предпринять необходимые меры по возвращению этих граждан Украины на родину.
По мнению Пушкова, планы украинских властей обречены на провал.
"Киев готовится вернуть на Украину 3 миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить?
Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан", — написал российский парламентарий в Twitter.
Ранее украинский президент Петр Порошенко предложил лишить жителей Крыма гражданства Украины.
РИА Новости: последние новости
В МИД назвали условие для продления СНВ Мнение: курс Макрона в Сирии выбивается из традиций французской политики Медведев обсудил с врио премьера Армении события в стране
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»560
В России рассказали о ненужности в космосе85
Россия поставила США серьезное условие288
Названо число погибших после ЧП в Торонто15
Климкин сделал грубую ошибку59
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение