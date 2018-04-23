Россия нашла в докладе США русофобские стереотипы

Вашингтону не удалось избавиться от русофобских стереотипов, а раздел доклада Госдепа , посвященный России , подготовлен в «негативистском ключе». Об этом говорится в официальном комментарии российского МИД в связи с ежегодным докладом Госдепартамента США о правах человека.

В МИДе считают, что авторы доклада используют специальные приемы, чтобы сформировать негативное отношение к России как «основному нарушителю прав человека». Отмечается также, что ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине фактически перекладывается на Россию.

«Вместе с тем вновь за рамками доклада по-прежнему оказывается весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США», — говорится в заявлении. Российский МИД посоветовал американским властям «заняться решением проблем у себя дома».

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что бюро Госдепа США по вопросам демократии, прав человека и труда отчиталось о массовых нарушениях прав человека на Украине в прошлом году. Госдеп заявил, что как украинские правительственные силы, так и «контролируемые Россией» войска применяли насилие и пытки по отношению к солдатам и гражданским лицам.