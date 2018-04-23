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Шарий заявил о депортации Россией активистки из Крыма на Украину
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Шарий заявил о депортации Россией активистки из Крыма на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия депортировала на Украину активистку, которая поддерживала «русский мир», заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.
«Топила за русский мир. Крым наш, все такое», — сообщил он в Facebook, пояснив, что активистка «просрочила пребывание» в России и была «депортирована, несмотря на челобитные Поклонской».
Как заявил Шарий, активистку депортировали «из Крыма прямо в руки СБУ».
«Офигевшие от удачи СБУ уже доложились о супер-пупер-мега-спецоперации. «Русский мир» умеет быть по-настоящему благодарным», — заявил Шарий.
В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании СБУ гражданки Украины, которая якобы была доверенным лицом президента России Владимира Путина. Позднее выяснилось, что задержанная Украиной на КПВВ «Чонгар» Елена Одновол была не «доверенным лицом Путина», а активисткой «Волонтеров Победы», которая руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина.
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