Украина планирует запретить российским судам заходить в свои внутренние воды 

В ведомстве полагают, что возможность российским судам ходить по рекам страны несёт Украине террористическую угрозу. В ближайшее время представители министерства инфраструктуры обратятся в Совет по национальной безопасности.
«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — заявил замглавы ведомства Юрий Лавренюк. Он также добавил, что в МИД переданы материалы о «несанкционированных заходах» российских судов в порты Крыма.