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Украина планирует запретить российским судам заходить в свои внутренние воды
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Украина планирует запретить российским судам заходить в свои внутренние воды 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Русская Весна
В ведомстве полагают, что возможность российским судам ходить по рекам страны несёт Украине террористическую угрозу. В ближайшее время представители министерства инфраструктуры обратятся в Совет по национальной безопасности.
«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — заявил замглавы ведомства Юрий Лавренюк. Он также добавил, что в МИД переданы материалы о «несанкционированных заходах» российских судов в порты Крыма.
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