Медведев провел переговоры с и.о. премьера Армении

Медведева и Карапетян обсудили двусторонние отношения, а также «события в Армении». Российский премьер «выразил поддержку дружественному армянскому народу», а также указал на важность «сохранения ситуации в правовом конституционном поле».