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Медведев провел переговоры с и.о. премьера Армении
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Медведев провел переговоры с и.о. премьера Армении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состоялся телефонный разговор главы российского правительства Дмитрия Медведева с и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном, сообщила пресс-служба кабмина России.
Медведева и Карапетян обсудили двусторонние отношения, а также «события в Армении». Российский премьер «выразил поддержку дружественному армянскому народу», а также указал на важность «сохранения ситуации в правовом конституционном поле».
Также главы правительств России и Армении обсудили «интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе», передает РИА «Новости».
Напомним, в Армении протестующие вынудили лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Первый вице-премьер Карапетян после отставки Саргсяна оказался на посту и. о. премьер-министра.
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