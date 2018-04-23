G7 планирует создать спецгруппу для изучения «поведения России»

Великобритании Страны G7 планируют создать группу, которая изучит действия России , сообщил глава МИД Борис Джонсон . Дипломат уточнил, что экспертов будет интересовать только то, что потенциально может затронуть мировое сообщество.

"Мы очень много говорили о России вчера и решили сделать одну вещь. Мы собираемся создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России", — сказал Джонсон, передает ТАСС

В частности, по словам британского министра, спецгруппа будет анализировать возможности России в киберпространстве, распространение дезинформации и другие аспекты.

Кроме того, Джонсон напомнил, что 28 стран проявили солидарность с Лондоном после отравления Сергея Скрипаля и выслали российских дипломатов.

Инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта. Экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь отравили химическим веществом. Британские власти утверждают, что это «Новичок», которые якобы разработали в России. Москва обвинения категорически опровергает и требует предъявить доказательства.

23 апреля в Торонто прошла встреча глав МИД стран Большой семерки.