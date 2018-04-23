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G7 планирует создать спецгруппу для изучения «поведения России»
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G7 планирует создать спецгруппу для изучения «поведения России» 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Страны G7 планируют создать группу, которая изучит действия России, сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Дипломат уточнил, что экспертов будет интересовать только то, что потенциально может затронуть мировое сообщество.
"Мы очень много говорили о России вчера и решили сделать одну вещь. Мы собираемся создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России", — сказал Джонсон, передает ТАСС.
В частности, по словам британского министра, спецгруппа будет анализировать возможности России в киберпространстве, распространение дезинформации и другие аспекты.
Кроме того, Джонсон напомнил, что 28 стран проявили солидарность с Лондоном после отравления Сергея Скрипаля и выслали российских дипломатов.
Инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта. Экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь отравили химическим веществом. Британские власти утверждают, что это «Новичок», которые якобы разработали в России. Москва обвинения категорически опровергает и требует предъявить доказательства.
23 апреля в Торонто прошла встреча глав МИД стран Большой семерки.
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