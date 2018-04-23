МИД Канады: страны G7 будут вместе противостоять пренебрежению РФ международными нормами 

ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи едины во мнении о том, что необходимо противостоять пренебрежению РФ нормами международного права. Об этом в понедельник сообщила журналистам глава МИД Канады Христя Фриланд, которая принимает участие в саммите глав внешнеполитических ведомств G7 в Торонто. Пресс-конференция министра транслировалась на официальном сайте канадского МИД.
"Страны «семерки» едины в намерении вместе работать, чтобы противостоять тому, как Россия пренебрегает международными нормами", — сказала она. Фриланд пояснила, что речь идет о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы, поддержке пророссийских сил на востоке Украины, киберугрозах западным демократиям, также якобы исходящим от российских хакеров. «Важно выступить единым фронтом», — отметила министр.
Кроме того, Фриланд не видит возможности возвращения России в формат «Большой восьмерки», из которой Москва была исключена после воссоединения РФ с Крымом и начала конфликта на востоке Украины. «Это плохая идея», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Фриланд напомнила, что она некоторое время прожила в России, говорит по-русски и является «большим поклонником русской культуры».
Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в приписываемых ей попытках повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году, а также на другие заявления западных стран о якобы имевшем место российском вмешательстве в их внутренние дела.