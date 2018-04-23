Климкин заявил, что Россия использует Украину в качестве полигона

Россия занимается тестированием на Украине методов дестабилизации государств. Об этом после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин

«То, что Россия делает на Украине — это полигон для дальнейшей дестабилизации всего демократического общества», — цитирует Климкина агентство «Укринформ»

По его словам, в преддверии выборов на Украине попытки расшатать ситуацию в стране будут активизированы.

Ранее Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам.