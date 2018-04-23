Климкин заявил, что Россия использует Украину в качестве полигона 

Россия занимается тестированием на Украине методов дестабилизации государств. Об этом после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.
«То, что Россия делает на Украине — это полигон для дальнейшей дестабилизации всего демократического общества», — цитирует Климкина агентство «Укринформ».
По его словам, в преддверии выборов на Украине попытки расшатать ситуацию в стране будут активизированы.
Ранее Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам.
Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Украины выйти из СНГ.