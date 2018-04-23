Красная дорожка для Макрона: какое послание Трампу везет президент Франции

Если в Сенате все пройдет, как задумал Дональд Трамп, у США уже сегодня будет новый госсекретарь. В комитете по иностранным делам утверждают Майка Помпео. Времена в международной политике сейчас такие, что бывшему директора ЦРУ , которого считают «ястребом», они под стать.

"Ясно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше, и ситуацией сейчас. Тогда существовал большой конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Теперь США и Россия не контролируют всех, как это делали ранее. Многие страны очень активны в Ближневосточном регионе. Однако наивно полагать, что ООН может решить все проблемы. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Поэтому мы думаем о реформах, чтобы Совет Безопасности больше соответствовал сегодняшнему миру", — заявил Антониу Гутерреш , генеральный секретарь ООН.

Из уст генсека ООН это звучит беспрецедентно. По мнению Гутерреша, Совбез зафиксировал ситуацию, которая сложилась после Второй мировой войны. Так ли уж это плохо, если учесть, что с момента создания Совета безопасности Третьей мировой все-таки не было — это вопрос, который шведским журналистам в голову почему-то не пришел. Да и подход американцев к сирийскому послевоенному устройству мало отличается от того, который использовали для оккупированной США части Германии . Помогать в Сирии Вашингтон собирается только тем, кого считает своими, признался после министерской встречи стран «семерки» в Торонто представитель администрации США . На восстановление же районов, подконтрольных официальному Дамаску , не дадут ни цента. Наоборот, по тем, кого считают чужими, при случае можно ударить и «Томагавками». О том, что это вообще-то против правил, пытались напомнить во время антивоенного митинга в Чикаго

"Это беззаконие! Это военное преступление. Даже если химическое оружие и было, международное право не допускает независимых авиаударов. Сначала это должно было обсуждаться в ООН!" — возмущается протестующий Дэйв.

Но, например, Эммануэль Макрон, начинающий сегодня визит в США, предпочитает решать «на троих» — вместе с Дональдом Трампом и Терезой Мэй . Накануне поездки Макрон дал развернутое интервью телеканалу Fox News . Одна из его целей — уговорить главу Белого дома не выводить из Сирии американский контингент.

"В тот день, когда мы закончим эту войну против ИГ (запрещена в России), если мы уйдем полностью, то даже с политической точки зрения мы уступим ключевые позиции иранскому режиму, Башару Асаду и другим. И они подготовят новую войну, они поддержат новых террористов. С моей точки зрения, даже после войны с ИГ США, Франция, наши союзники, все страны региона, даже Россия и Турция должны будут сыграть очень важную роль в создании новой Сирии и в том, чтобы гарантировать, что сирийцы будут определять свое будущее", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Fox News.

В подарок Трампу Макрон везет саженец дуба из Нормандии в качестве символа дружбы. Ответный презент тоже с намеком — это кусок обивки стула из голубой комнаты Белого дома, которую обставляли при президенте Джеймсе Монро . Суть разработанной им доктрины в том, что американский континент объявляется зоной, закрытой для вмешательства европейских держав.

С Россией президент Франции, правда, блуждает в трех соснах. С одной стороны он считает, что Москва пытается подорвать западные демократии, с другой с нескрываемым восторгом отзывается о Владимире Путине

"Я думаю, что он очень сильный человек, что он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой. Он силен и умен. Но не будьте наивными. Я верю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это", — рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Fox News.

В общем, вопрос самооценки для Макрона, которого своя же пресса, естественно, иронизируя, назовет то Наполеоном, а то и Людовиком XIV, стоит остро. В Вашингтоне это почувствовали. На аэродроме выстроится почетный караул, у крыльца Белого дома будет красная ковровая дорожка. У Ангелы Меркель, которая едет в США следом, всего-то краткий рабочий визит. Но и к ударам по Сирии она, в отличие от Макрона, не присоединялась.