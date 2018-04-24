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МИД ответил на доклад Госдепа
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МИД ответил на доклад Госдепа о нарушения прав человека в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России прокомментировал доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"МИД России считает необходимым вновь обратить внимание на неприемлемые действия США и неоспоримые факты, которые призваны способствовать объективной оценке реального положения дел в области КВРН и ситуации с выполнением соответствующих договорных обязательств как Россией, так и США", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "на словах США ратуют за неукоснительное соблюдение норм международного права, включая международные соглашения и другие многосторонние юридически обязывающие инструменты, направленные на укрепление международной безопасности".
Как отмечает МИД, при этом США устанавливают собственные критерии осуществления того или иного соглашения и наделяют себя правом давать оценку действиям других государств по выполнению ими своих международных обязательств.
Также ведомство подчеркивает, что опубликованный 18 апреля ежегодный доклад Государственного департамента США основан на той же порочной логике и страдает теми же недостатками, которые были присущи предыдущим подобным документам.
Ранее государственный совет КНР выпустил "Отчет о соблюдении прав человека в США в 2017 году", который стал ответом на доклад Госдепартамента.
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