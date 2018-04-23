Ещё
Фриланд: страны G7 продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фриланд: страны G7 продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь 

ТАСС 39 минут назад
ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи намерены продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь. Об этом в понедельник заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд, которая принимает участие в саммите глав внешнеполитических ведомств G7 в Торонто.
"Страны G7 продолжат оказывать Украине помощь в связи с приближающимися [президентскими] выборами [2019 года], в связи с продолжающейся агрессией, а также потому, что страна нуждается в проведении антикоррупционных и экономических реформ", — сказала она.
Министр добавила, что обсудила эти вопросы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который был приглашен на министерскую встречу, но не стала сообщать подробностей.
ТАСС: последние новости
Захарова считает важным способность народа Армении сохранять единство в сложной обстановке Путин и Макрон отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии Путин подписал закон, обязывающий аудиторов сообщать о сомнительных сделках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие122
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»224
На Москву обрушится торнадо38
Кейт Миддлтон родила
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение