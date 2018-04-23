Фриланд: страны G7 продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь 

ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи намерены продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь. Об этом в понедельник заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд, которая принимает участие в саммите глав внешнеполитических ведомств G7 в Торонто.
"Страны G7 продолжат оказывать Украине помощь в связи с приближающимися [президентскими] выборами [2019 года], в связи с продолжающейся агрессией, а также потому, что страна нуждается в проведении антикоррупционных и экономических реформ", — сказала она.
Министр добавила, что обсудила эти вопросы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который был приглашен на министерскую встречу, но не стала сообщать подробностей.