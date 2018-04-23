Железняк: В РФ считают возникшую в Армении ситуацию внутренним делом суверенной страны 

По словам парламентария, армянский народ для россиян всегда был и остается дружественным
Ситуация в Республике Армения, в результате которой премьер-министр Серж Саргсян принял решение уйти в отставку, вызывает беспокойство. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по международным делам Серегей Железняк. По его мнению, самое главное сейчас это сохранение стабильности в стране, соблюдение прав человека и перевод конфликта в переговорное русло.
«Армянский народ для россиян всегда был и остается дружественным, наши страны связывает многолетняя общая история и глубокие, многосторонние связи, плодотворное экономическое и гуманитарное сотрудничество, в том числе в рамках международных организаций и союзов», — подчеркнул парламентарий.
По словам Железняка, в России считают возникшую в Армении ситуацию внутренним делом суверенной страны, к которой мы относимся с большим уважением. «Только народ Армении имеет право решать свою судьбу без какого-либо давления извне. Призываем все страны с осторожностью и пониманием остроты момента отнестись к событиям в Ереване», — сказал замсекретаря Генсовета «Единой России».
«Очевидно, что события последних дней продемонстрировали наличие общественно-политического кризиса в Армении, который требует незамедлительного разрешения для сохранения стабильности не только в стране, но и в закавказском регионе в целом», — добавил парламентарий.
По мнению Железняка, нельзя допустить, чтобы кризисной ситуацией смогли воспользоваться деструктивные силы, способные провоцировать новую волну конфликта. «В сложившейся обстановке обращаюсь к армянским коллегам с призывом предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить общественный диалог и сохранить в Армении мир и стабильность», — заключил он.
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