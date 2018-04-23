Железняк: В РФ считают возникшую в Армении ситуацию внутренним делом суверенной страны

По словам парламентария, армянский народ для россиян всегда был и остается дружественным

«Армянский народ для россиян всегда был и остается дружественным, наши страны связывает многолетняя общая история и глубокие, многосторонние связи, плодотворное экономическое и гуманитарное сотрудничество, в том числе в рамках международных организаций и союзов», — подчеркнул парламентарий.

По словам Железняка, в России считают возникшую в Армении ситуацию внутренним делом суверенной страны, к которой мы относимся с большим уважением. «Только народ Армении имеет право решать свою судьбу без какого-либо давления извне. Призываем все страны с осторожностью и пониманием остроты момента отнестись к событиям в Ереване», — сказал замсекретаря Генсовета «Единой России».

«Очевидно, что события последних дней продемонстрировали наличие общественно-политического кризиса в Армении, который требует незамедлительного разрешения для сохранения стабильности не только в стране, но и в закавказском регионе в целом», — добавил парламентарий.

По мнению Железняка, нельзя допустить, чтобы кризисной ситуацией смогли воспользоваться деструктивные силы, способные провоцировать новую волну конфликта. «В сложившейся обстановке обращаюсь к армянским коллегам с призывом предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить общественный диалог и сохранить в Армении мир и стабильность», — заключил он.

Это неполный текст новости