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Борис Джонсон заявил о планах G7 создать спецгруппу «для изучения поведения РФ»
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Борис Джонсон заявил о планах G7 создать спецгруппу «для изучения поведения РФ»
Говорит Москва
1 час назад
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В настоящее время в Торонто проходит министерская встреча «Большой семёрки». В группу стран входят
США
,
Германия
,
Япония
,
Великобритания
,
Франция
,
Италия
и
Канада
.
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