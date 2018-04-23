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Борис Джонсон заявил о планах G7 создать спецгруппу «для изучения поведения РФ»
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Борис Джонсон заявил о планах G7 создать спецгруппу «для изучения поведения РФ» 

Говорит Москва 1 час назад
В настоящее время в Торонто проходит министерская встреча «Большой семёрки». В группу стран входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
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