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В ООН заявили о необходимости $3,5 млрд для помощи нуждающимся в Сирии
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В ООН заявили о необходимости $3,5 млрд для помощи нуждающимся в Сирии 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Для оказания помощи нуждающимся в Сирии в 2018 году необходимо собрать $3,5 млрд Об этом заявила замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в ходе международной конференции по Сирии в Брюсселе.
«С продолжающимся ростом числа лиц, которые нуждаются в срочной помощи, ООН исчерпала свои ресурсы для ответа на эту ситуацию», — цитирует Лоукока РИА Новости.
По его словам, сотрудничающие с ООН организации изыскивают $3,5 млрд для оказания помощи.
Ранее сообщалось, что в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН до конца 2018 года необходимо направить $650 млн для сирийских беженцев.
RT на русском: последние новости
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