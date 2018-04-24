В ООН заявили о необходимости $3,5 млрд для помощи нуждающимся в Сирии

Для оказания помощи нуждающимся в Сирии в 2018 году необходимо собрать $3,5 млрд Об этом заявила замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в ходе международной конференции по Сирии в Брюсселе

«С продолжающимся ростом числа лиц, которые нуждаются в срочной помощи, ООН исчерпала свои ресурсы для ответа на эту ситуацию», — цитирует Лоукока РИА Новости

По его словам, сотрудничающие с ООН организации изыскивают $3,5 млрд для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН до конца 2018 года необходимо направить $650 млн для сирийских беженцев.