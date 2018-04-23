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Богданов обсудил с главой «московской платформы» сирийское урегулирование
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Богданов обсудил с главой «московской платформы» сирийское урегулирование 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в понедельник с руководителем «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамилем урегулирование кризиса в арабской республике. Об этом сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в контексте совершенного 14 апреля под надуманным предлогом акта тройственной агрессии США, Франции, Великобритании против САР, который резко негативно сказался на перспективах продвижения переговорного процесса в Женеве", — отметили в российском дипведомстве.
Стороны также высказали «единое мнение в пользу дальнейшего последовательного продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса в САР с опорой на выполнение положений резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи». «При этом была подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами обязательств уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии», — добавили на Смоленской площади.
По некоторым утверждениям, 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование Думы, но не нашли следов химатаки. 10 апреля было принято решение о направлении в Сирию экспертов Организации по запрещению химического оружия для проверки этих сведений.
14 апреля США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об этом инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны (ПВО), несколько военных аэродромов и армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.
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