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В ГД ответили на заявления Джонсона о группе по «изучению поведения России»
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В ГД ответили на заявления Джонсона о группе по «изучению поведения России» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о создании спецгруппы «для изучения поведения России» являются глупыми и пытаются представить россиян непослушными учениками, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России».
"На такие глупые заявления трудно реагировать. Комментировать очень трудно. Говоря про таких лидеров, ты обижаешь, наверно, народ, раз у них такие руководители", — сказал РИА Новости Чепа.
"Борис (Джонсон) представляет нас непослушными учениками, а себя — строгим учителем. Я думаю, он заблуждается. Он, наверное, сам плохо учился в школе, судя по всему", — добавил Чепа.
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